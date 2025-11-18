Бывший глава МИД европейской страны дал ЕС совет по отношениям с Трампом

Ландсбергис: Европе стоит вести себя как победитель ради отношений с Трампом

Европе ради отношений с президентом США Дональдом Трампом стоит начать вести себя как победитель. Об этом заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в статье для The New York Times.

По его словам, ключевыми успехами для главы Белого дома являются победы на международной арене. Экс-дипломат подчеркнул, что Трампу также импонирует имидж победителя.

«Когда давние союзники, такие как Европа и НАТО, пытаются заигрывать с ним, ссылаясь на прецедент, общую историю или идеалы, эти призывы не находят отклика. (...) Если Европа хочет улучшить отношения с мистером Трампом, она должна начать вести себя как победитель», — написал он.

Бывший глава МИД Литвы также призвал Европейский Союз (ЕС) усилить меры по обороне. В частности, он поддержал размещение немецких войск в Литве и сотрудничество с Украиной по формированию системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Литва и еще семь европейских стран подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению бесперебойной военной мобильности в регионе. Как сообщили в Минобороны республики, таким образом существующий коридор Нидерланды — Германия — Польша планируется расширить на западе через Бельгию и Люксембург, а также на востоке — за счет Литвы, Чехии и Словакии.