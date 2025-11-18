Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 18 ноября 2025Бывший СССР

Бывший глава МИД европейской страны дал ЕС совет по отношениям с Трампом

Ландсбергис: Европе стоит вести себя как победитель ради отношений с Трампом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европе ради отношений с президентом США Дональдом Трампом стоит начать вести себя как победитель. Об этом заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в статье для The New York Times.

По его словам, ключевыми успехами для главы Белого дома являются победы на международной арене. Экс-дипломат подчеркнул, что Трампу также импонирует имидж победителя.

«Когда давние союзники, такие как Европа и НАТО, пытаются заигрывать с ним, ссылаясь на прецедент, общую историю или идеалы, эти призывы не находят отклика. (...) Если Европа хочет улучшить отношения с мистером Трампом, она должна начать вести себя как победитель», — написал он.

Бывший глава МИД Литвы также призвал Европейский Союз (ЕС) усилить меры по обороне. В частности, он поддержал размещение немецких войск в Литве и сотрудничество с Украиной по формированию системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Литва и еще семь европейских стран подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению бесперебойной военной мобильности в регионе. Как сообщили в Минобороны республики, таким образом существующий коридор Нидерланды — Германия — Польша планируется расширить на западе через Бельгию и Люксембург, а также на востоке — за счет Литвы, Чехии и Словакии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости