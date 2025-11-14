Восемь европейских стран подписали документ о военной мобильности

Минобороны Литвы: Восемь стран Европы подписали меморандум о военной мобильности

Восемь стран подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению бесперебойной военной мобильности в Европе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

«Министерство национальной обороны подписало Меморандум о взаимопонимании по обеспечению бесперебойной военной мобильности в Европе. Соглашение подписали совместно с Литвой представители Бельгии, Чехии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши и Словакии», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что существующий коридор Нидерланды — Германия — Польша планируется расширить на западе через Бельгию и Люксембург, а также на востоке, за счет Литвы, Чехии и Словакии.

Как сообщили в литовском оборонном ведомстве, создание Центрально-Североевропейского региона военной мобильности направлено на унификацию правил пересечения границ, обеспечение общего контроля и координации средств передвижения, а также эффективный обмен информацией, синхронизацию развития инфраструктуры и взаимодействие между странами.

Кроме того, министр обороны республики Робертас Каунас назвал слаженную военную мобильность национальным приоритетом Литвы. «Главная цель Литвы — укрепить инфраструктурное взаимодействие на восточном фланге НАТО, особенно в тесном сотрудничестве с соседними союзниками — Польшей и Латвией», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень русофобии в Прибалтике после вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз (ЕС) не снизился, а наоборот, вырос. По его словам, до этого Брюссель обещал Москве обратный эффект.