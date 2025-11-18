Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:36, 18 ноября 2025Бывший СССР

Депутаты Рады сообщили о глубоком кризисе после скандала с Зеленским

Нардеп Скороход: Скандал с Зеленским вызвал кризис украинской государственности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Christophe Ena / Reuters

На Украине констатировали парламентский кризис, который сложился на фоне коррупционного скандала в окружении президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают депутаты Верховной рады, пишет ТАСС.

Как рассказала парламентарий Анна Скороход, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) планирует 18 ноября блокировать трибуну Рады на заседании. Между тем, в правящей партии «Слуга народа» сейчас царят разброд и шатания, отметила депутат.

«Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. "Европейская солидарность" собирается блокировать трибуну, требуя отставки всего правительства». <..> Глубокий кризис украинской государственности», — добавила она.

Между тем, депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко напомнила, что они требуют немедленного начала переговоров о формировании многопартийной коалиции. По ее словам, коррупционные скандалы, непрофессионализм и некомпетентность власти повлекли за собой глубокий политический кризис в стране.

Ранее сообщалось, что партия «Евросолидарность» и «Голос» выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Причиной называют коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг украинской энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Раскрыто возможное наказание для захватившего заложников россиянина

    Ключ от машины застрял во лбу бывшего футболиста во время драки на матче

    Названы пять мешающих наслаждаться сексом установок

    Полиция и пожарные Саксонии устроили масштабную операцию по поиску НЛО

    ВС России начали штурм Северска

    Депутаты Рады сообщили о глубоком кризисе после скандала с Зеленским

    На Украине заявили о закрытии переговорного окна из-за пика наступления России

    Гигантский камень извлекли медики из россиянина

    42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости