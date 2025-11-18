Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

Врач Мясников назвал кроверазжижающие препараты одними из самых опасных
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты считает одними из самых опасных, и обратился к Минздраву с требованием ввести связанный с ними запрет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. (...) Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — предупредил Мясников. Доктор подчеркнул, что эти препараты следует принимать только по назначению врача и под его строгим контролем. Он напомнил, что в противном случае таблетки вызывают сильные кровотечения.

Мясников добавил, что причины, по которым прописывают кроворазжижающие, должны быть очень вескими. Например, их назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологических заболеваниях, инсультах и других серьезных недугах.

Врач отметил, что некоторые люди начинают самостоятельно принимать эти лекарства, потому что врач или медсестра сказали им, что у них густая кровь. «Я бы настоятельно советовал МЗ (Минздраву — прим. «Ленты.ру») официально запретить среднему медперсоналу произносить слова про "густую кровь" при заборе анализов. Тысячи смертей на их совести. Знаю, что говорю», — подытожил доктор.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности одного из кроворазжижающих средств — аспирина. Она рассказала, что препарат может вызвать желудочное кровотечение.

