Доктор Мясников передал привет одному российскому городу

04:14, 19 ноября 2025

Мария Большакова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников передал привет одному российскому городу в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В передаче речь шла о пользе печени трески. Шеф-повар Глеб Астафьев заявил, что в чайной ложке этого продукта содержится суточная норма витамина D. «Мурманску привет!» — сказал Мясников, увидев банку с консервами.

Доктор объяснил, что часто бывает на Белом и Баренцевом морях, поэтому регулярно ест рыбные продукты, в том числе печень трески. Мясников добавил, что люди, которые не любят этот продукт, просто не умеют его готовить. Врач отметил, что ему нравится салат из яйца, печени трески и укропа.

«Кто родом из СССР, помнит, да? Ничего не было. Стояла печень трески, а мы ее с яичком наворачивали», — добавил доктор.

Ранее Мясников назвал способ, помогающий определить плохого врача. По его словам, такой специалист не будет следовать правилам, когда назначает антибиотики.

