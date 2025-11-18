Интернет и СМИ
Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал своих коллег в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» задавать пациентам один вопрос о потенции. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что с его помощью можно определить, есть ли у человека проблемы со здоровьем.

Мясников уточнил, что этот вопрос нужно задавать мужчинам, которые приходят на прием к врачу и не могут четко сформулировать свои жалобы. «Вот он что-то молчит, все вроде как выманил, не выманил. Вот он уходит, обязательно остановите, спросите: "Как у вас сексуальная функция?" В 40 процентах [случаев] он поворачивается [и говорит]: "Доктор, вот я и хотел сказать, стеснялся"», — объяснил медик.

По словам доктора, после этого вопроса мужчина может рассказать о симптомах, о которых не решался говорить. Это поможет врачу поставить правильный диагноз.

Ранее Мясников раскрыл секрет своей работы. Он признался, что иногда втайне отправляет отправляет коллеге, врачу-дерматовенерологу, фотографии родинок своих пациентов.

