Доктор Мясников раскрыл секрет своей работы

Врач Мясников признался, что тайком отправляет коллеге фото родинок пациентов
Олег Давыдов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл секрет своей работы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист признался, что тайком отправляет коллеге фотографии родинок пациентов.

В студии доктор беседовал с врачом-дерматовенерологом Ириной Гостевой. «Мне пациенты говорят: "Это у меня что [на теле]?" А я знаю, что это? Но я делаю умный вид и говорю: "Сейчас, пришлите мне фотографию". Они присылают, я срочно ей [Гостевой] посылаю и пишу: "Давай быстрее, там люди ждут!" И потом говорю», — рассказал Мясников.

Ранее Мясников объяснил, почему не остался жить в США после учебы. Он отметил, что американские врачи много работают.

Перед этим Мясников призвал россиян тщательно следить за своим питанием. Специалист подчеркнул, что от рациона зависит качество и продолжительность жизни.

