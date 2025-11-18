Евродепутата озадачило историческое соглашение Франции и Украины

Французский евродепутат от правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 французских истребителей Rafale. Об этом парламентарий сообщила в эфире радиостанции Europe 1.
«Прекрасно, что европейские страны выбирают скорее Rafale, чем американские F-35, (...) но встает вопрос (...) кто будет платить?» — сказала политик.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмануэль Макрон подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Пятой республики уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.