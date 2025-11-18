Мир
14:47, 18 ноября 2025Мир

Евродепутата озадачило историческое соглашение Франции и Украины

Евродепутат Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 Rafale
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Французский евродепутат от правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 французских истребителей Rafale. Об этом парламентарий сообщила в эфире радиостанции Europe 1.

«Прекрасно, что европейские страны выбирают скорее Rafale, чем американские F-35, (...) но встает вопрос (...) кто будет платить?» — сказала политик.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмануэль Макрон подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Пятой республики уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.

