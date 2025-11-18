Евродепутата озадачило историческое соглашение Франции и Украины

Евродепутат Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 Rafale

Французский евродепутат от правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо задалась вопросом, кто оплатит Украине поставку 100 французских истребителей Rafale. Об этом парламентарий сообщила в эфире радиостанции Europe 1.

«Прекрасно, что европейские страны выбирают скорее Rafale, чем американские F-35, (...) но встает вопрос (...) кто будет платить?» — сказала политик.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмануэль Макрон подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Пятой республики уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.