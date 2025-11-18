Силовые структуры
08:55, 18 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ задержала начальника туберкулезной больницы ФСИН в российском регионе

В Челябинской области ФСБ задержала начальника туберкулезной больницы ФСИН
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области ФСБ задержала начальника специальной туберкулезной больницы №3 ГУ ФСИН по Челябинской области Евгения Архипова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ему вменяются коррупционные нарушения. В частности, он обеспечивал послабления в режиме содержания и содействовал освобождению осужденных от наказания. Возбуждено уголовное дело о получение взятки и превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Прежде, 14 ноября, в ходе операции ФСБ были задержаны первый заместитель начальника регионального ГУ ФСИН Сергей Бульчук, начальника ОСБ ГУ ФСИН Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева.

Ранее в Уфе суд арестовал на два месяца главу УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу.

