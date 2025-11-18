Экономика
08:55, 18 ноября 2025Экономика

«Газпром» выкупил контрольный пакет акций производителя автомобилей класса люкс

«Ведомости»: «Газпром» стал владельцем контрольного пакета Aurus
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

«Газпром» стал владельцем контрольного пакета производителя автомобилей класса «люкс» Aurus. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Дочерняя структура компании, «Газпром тех» (была создана в 2023-м для консолидации активов в сфере авиации, судостроения и автопрома) приобрела контрольный пакет в 51 процент акций Aurus летом. Сделка охватила долю, которой до декабря 2024 года владел арабский фонд Tawazun (36 %), а также часть пакета госинститута ФГУП НАМИ. Как отмечают источники, стоимость покупки может составлять около 12-13 миллиардов рублей.

Ранее предполагалось, что вырученные от продажи деньги пойдут на развитие проекта более бюджетных автомобилей концерна.

Привлечение нового акционера и смена менеджмента могут говорить о внимании государства к контролю затрат, развитию и повышению производства Aurus, предположил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, проект Aurus в последние годы развивался очень медленно.

В сентябре стало известно, что производство автомобилей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге возобновится в 2026 году. Как заявил вице-губернатор Кирилл Поляков, в рамках подготовки к началу выпуска ведутся переговоры с партнером из дружественной страны. Выпускать на заводе будут автомобили Senat (два седана и один внедорожник) — это базовая модель российского премиального бренда Aurus.

