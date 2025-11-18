Моя страна
Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

«Рыбу-крокодила» выловил рыбак в Ростовской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emőke Dénes / Wikimedia

Ростовские рыбаки продолжают удивлять россиян своим уловом, выкладывая фотографии трофеев в социальные сети. Под одним из таких постов пользователи заметили, что в местных водоемах словно завелась «рыба-крокодил». Так в шутку назвали одного из огромных речных хищников, которые все чаще попадаются на крючки жителей региона. На это обратила внимание Rostovgazeta.ru.

Судя по снимкам впечатляющих уловов, опубликованным в группе «Рыбалка в Ростове и Ростовской области», некоторые трофеи выглядят действительно как обитатели глубин. Один из рыбаков показал крупного жереха — серебристого гиганта из семейства карповых. «Никак не отпускают меня эти серебряные красавцы», — написал автор, уточнив лишь, что рыбачил на Дону, но место держит в тайне.

В другом посте двое местных жителей похвастались двумя огромными толстолобами.
«Долго возился, и это оказался огромный толстолоб, вываживал его час, спиннинг не подвёл, класс», — сообщил один из рыбаков. На кадрах видно, что каждая рыба могла тянуть на десять килограммов и больше.

Не остался без трофея и рыбак, вышедший на воду 7 октября. Ему попался внушительный сом.
«Очень хотелось в количестве половить жорика (жереха — прим. «Ленты.ру»), но сомик внес свои коррективы. Итогом очень доволен, три жорика и пять сомиков», — поделился он.

А один из участников группы показал крупного судака, чей вес составил больше четырех килограммов. «Вот такой трофей мне сегодня подарил Водяной… Верьте в свои приманки, не слушайте никого и успех не заставит себя ждать», — написал счастливый автор.

«Это где такие крокодилы клюют?» — с иронией спросил один из пользователей. Рыбак лишь улыбнулся и признался, что поймал «монстра» в Ростовской области, но конкретное место раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что рыбалка под Белгородом закончилась для пенсионера Геннадия Головина неожиданной находкой. Ему удалось выловить останки уникального гигантского млекопитающего.

    Все новости