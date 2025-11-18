Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 18 ноября 2025Мир

Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Глава Минобороны Франции Вотрен перепутала Зеленского с убитым карикатуристом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Катрин Вотрен

Катрин Вотрен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен перепутала украинского лидера Владимира Зеленского с убитым карикатуристом Жоржем Волински. Об этом сообщает Le Matin.

Уточняется, что Зеленский совершил визит во Францию на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время мероприятия Вотрен назвала президента Украины «месье Волински».

Кроме того, на встрече Зеленский не нашел переводчиков для разговора с Макроном. Он также сыронизировал, что «толмачи» отправились по магазинам.

Уточняется, что Волински рисовал для французской газеты Charlie Hebdo. Художник был убит в 2015 году в редакции издания сторонниками «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Украиной. По его словам, Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    В Подмосковье люди в масках ворвались в дом к иностранцам и похитили 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости