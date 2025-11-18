Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Глава Минобороны Франции Вотрен перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен перепутала украинского лидера Владимира Зеленского с убитым карикатуристом Жоржем Волински. Об этом сообщает Le Matin.

Уточняется, что Зеленский совершил визит во Францию на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время мероприятия Вотрен назвала президента Украины «месье Волински».

Кроме того, на встрече Зеленский не нашел переводчиков для разговора с Макроном. Он также сыронизировал, что «толмачи» отправились по магазинам.

Уточняется, что Волински рисовал для французской газеты Charlie Hebdo. Художник был убит в 2015 году в редакции издания сторонниками «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Украиной. По его словам, Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.