15:35, 17 ноября 2025Мир

Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

Макрон: Франция может поставить Украине до 100 истребителей с полным оснащением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением. Его цитирует агентство Reuters.

«Франция поставит 100 Rafale с полным боекомплектом», — сказал французский лидер, отметив, что такая помощь нужна, как он выразился, для «регенерации украинской армии».

Глава Пятой республики также заявил, что Франция дополнительно поставит Украине новейшие системы противовоздушной обороны и «другие вооружения».

