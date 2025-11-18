Россия
23:08, 17 ноября 2025

Глава Минтранса рассказал о подарке Путина

Глава Минтранса Никитин раскрыл судьбу Lada Kalina, на которой ездил Путин
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подарил Lada Kalina, на котором сам ездил в 2010 году от Хабаровска до Читы. Автомобиль вручили одному из рабочих, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин в беседе с журналистами «Комсомольской правды».

По его словам, машина ездила 15 лет, сменив большое количество владельцев. В итоге ее выкупили назад сибирские дорожники. Как подчеркнул министр, автомобиль российского лидера стал «своеобразным талисманом качественного дорожного строительства».

Дорога, по которой в то время проехался лидер страны, уже давно находится в хорошем качестве. Как отметил глава ведомства, 85 процентов опорной сети дорог в России должно находиться в надлежащем качестве. Сегодня для этих целей все обеспечено соответствующим финансированием.

В январе 2025 года сообщалось, что Владимиру Путину показали новый кроссовер Lada в Тольятти. До этого президент предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили.

