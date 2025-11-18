Глава «Укрэнерго» высказался о энергетическом экспорте Украины

Глава Укрэнерго Зайченко: Украина восстановит экспорт электроэнергии нескоро

Украина не сможет в скором времени восстановить экспорт электроэнергии. Об этом заявил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, передает «РБК-Украина».

«Нет. И вряд ли он восстановится в ближайшее время», — ответил Зайченко журналисту на вопрос о том, осуществляет ли республика экспорт электроэнергии.

Помимо этого, он отметил, что не может дать оценку уровня повреждений объектов электроэнергии Украины, поскольку информация является закрытой и чувствительной.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Украине следует немедленно начать переговоры по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в связи с отключениями теплоэлектростанций (ТЭС) и общим коллапсом энергетики.