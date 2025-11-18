Интернет и СМИ
06:15, 19 ноября 2025

Гоблин пожаловался на влияние магнитных бурь на него

Блогер Пучков рассказал о плохом самочувствии в день после магнитных бурь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался, что на него влияют магнитные бури. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «Вконтакте».

Пучков отметил, что чувствует, когда наступают магнитные бури, несмотря на заверения врачей о том, что возмущения магнитного поля Земли никак не влияют на человека. «Меня всегда колбасит на следующий день. У меня нет радости жизни», — пожаловался переводчик. Блогер добавил, что от магнитных бурь также страдают его знакомые.

При этом он рассказал, что старается высыпаться, занимается физкультурой и следит за питанием, чтобы чувствовать себя хорошо в такие дни.

Ранее Гоблин заявил, что мужчина обязан содержать женщину, если она не работает. Он признался, что не понимает, как муж может не отдавать заработанные деньги супруге, когда та поддерживает их быт.

