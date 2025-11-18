Гоблин пожаловался на влияние магнитных бурь на него

Блогер Пучков рассказал о плохом самочувствии в день после магнитных бурь

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался, что на него влияют магнитные бури. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «Вконтакте».

Пучков отметил, что чувствует, когда наступают магнитные бури, несмотря на заверения врачей о том, что возмущения магнитного поля Земли никак не влияют на человека. «Меня всегда колбасит на следующий день. У меня нет радости жизни», — пожаловался переводчик. Блогер добавил, что от магнитных бурь также страдают его знакомые.

При этом он рассказал, что старается высыпаться, занимается физкультурой и следит за питанием, чтобы чувствовать себя хорошо в такие дни.

