Наука и техника
18:48, 18 ноября 2025Наука и техника

Известная специя оказалась эффективна при снижении уровня холестерина

FS&N: Семена черного тмина эффективно снижают уровень холестерина
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Katrinshine / Shutterstock / Fotodom

Ученые подтвердили, что семена черного тмина (Nigella sativa) обладают свойствами, полезными для борьбы с ожирением. Исследование, опубликованное в Food Science & Nutrition (FS&N) показало, что экстракт семян значительно уменьшает накопление липидов в клеточной модели, не проявляя токсичности. Анализ выявил его способность подавлять ключевые гены, отвечающие за образование жира.

Эффект был проверен в ходе клинического исследования с участием людей. Группа, которая в течение 8 недель ежедневно употребляла по 5 граммов порошка черного тмина, продемонстрировала статистически значимые улучшения в липидном профиле крови.

По результатам эксперимента, у участников зафиксировали снижение уровня триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и общего холестерина. Одновременно наблюдалось повышение уровня липопротеинов высокой плотности. В контрольной группе, не получавшей добавку, существенных изменений выявлено не было.

Полученные данные свидетельствуют о потенциале черного тмина в качестве средства для управления весом, благодаря комбинированному антиадипогенному и гиполипидемическому действию.

Ранее стало известно, что экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов.

