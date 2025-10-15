Популярная специя оказалась природным щитом от вирусов

Foods: Экстракт семян кардамона активирует защиту организма против вирусов

Ученые из Японии обнаружили, что экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов. Исследование, проведенное специалистами Университета Синсю совместно с компанией S&B Foods, опубликовано в журнале Foods.

Авторы выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сопоставимые по эффективности с действием лекарственных препаратов. По словам авторов, результаты открывают перспективы использования кардамона как безопасного и доступного средства профилактики вирусных заболеваний.

