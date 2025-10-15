Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:53, 15 октября 2025Наука и техника

Популярная специя оказалась природным щитом от вирусов

Foods: Экстракт семян кардамона активирует защиту организма против вирусов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Narsil / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Японии обнаружили, что экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов. Исследование, проведенное специалистами Университета Синсю совместно с компанией S&B Foods, опубликовано в журнале Foods.

Авторы выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сопоставимые по эффективности с действием лекарственных препаратов. По словам авторов, результаты открывают перспективы использования кардамона как безопасного и доступного средства профилактики вирусных заболеваний.

Ранее специалисты доказали, что экстракт американского базилика способен защищать мозг от возрастных изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости