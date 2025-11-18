В Госдуме оценили идею с покупкой квартир по частям

Депутат Аксененко: Покупка квартир по частям в России маловероятна

Введение практики с покупкой квартир по частям в России маловероятно. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как полагает депутат, реализовать такую инициативу довольно проблематично. В первую очередь трудно представить, как покупатель будет «бронировать» в квартире купленный метраж. «Когда строительство дома будет завершено, человек сможет сразу заехать в "частично свое" жилье и продолжать оплату, или квартира будет пустовать до полного выкупа? А если перестанет платить?» — задается вопросом Аксененко.

В затее с делением квартир между покупателями собеседник издания усматривает печальную перспективу. Аксененко опасается, что такие сделки приведут к возникновению новых коммуналок и поднимут волну судебных разбирательств из-за раздела имущества. Камнем преткновения, на его взгляд, может стать даже пара квадратных метров, из-за которых один жилец может принудить другого выкупить его долю по куда большей стоимости. Вдобавок такие сделки могут облюбовать мошенники. «Мы снова будем получать "резиновые" квартиры, только в новом выражении», — обеспокоен Аксененко.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ранее обратила внимание на то, что подобная инициатива не коррелирует со стратегией Госдумы. Предложение о покупке квартир по частям огласили на фоне давних обсуждений по запрету продажи недвижимости по долям.