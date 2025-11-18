Метро Москвы потребовало с подрядчика несколько миллиардов из-за состояния вагонов

Метро Москвы хочет взыскать с Метровагонмаша 2,8 млрд руб. из-за грязных вагонов

Московский метрополитен предъявил к подрядчику иск на несколько миллиардов рублей из-за грязных вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, столичный метрополитен пытается взыскать с завода «Метровагонмаш» через арбитражный суд порядка 2,8 миллиарда рублей неустойки. Поводом для иска перевозчик называет ненадлежащее «культурное состояние вагонов». Метро Москвы требует от подрядчика устранить дефекты в вагонах — к ним относятся надписи на оконных и дверных стеклах, порванный линолеум, сломанные кондиционеры и испачканные сиденья. В составах «Метровагонмаш» обнаружили 160 тысяч нарушений.

Всего к заводу предъявлено 28 исков, 22 из них суд объединил. Общая сумма требований составляет около 8,3 миллиарда рублей. Слушания назначены на январь. В свою очередь «Метровагонмаш» заявил, что срок исковой давности истек, а размер заявленной неустойки не равнозначен нарушениям, поскольку их вид не влияет на работоспособность. Также подрядчик настаивает на том, что оперативно устранить дефекты невозможно: по регламенту на обслуживание вагонов предусматривается более восьми часов, но на практике из-за плотного графика оборота составов времени на это не остается. В метрополитене заявили, что ограничений по времени на обслуживание у завода нет — ежедневно он поставляет по 53 состава, оставляя в запасе еще 30 поездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии еще 30 станций метро в ближайшие пять лет.