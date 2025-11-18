Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 18 ноября 2025Экономика

Метро Москвы потребовало с подрядчика несколько миллиардов из-за состояния вагонов

Метро Москвы хочет взыскать с Метровагонмаша 2,8 млрд руб. из-за грязных вагонов
Виктория Клабукова

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Московский метрополитен предъявил к подрядчику иск на несколько миллиардов рублей из-за грязных вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, столичный метрополитен пытается взыскать с завода «Метровагонмаш» через арбитражный суд порядка 2,8 миллиарда рублей неустойки. Поводом для иска перевозчик называет ненадлежащее «культурное состояние вагонов». Метро Москвы требует от подрядчика устранить дефекты в вагонах — к ним относятся надписи на оконных и дверных стеклах, порванный линолеум, сломанные кондиционеры и испачканные сиденья. В составах «Метровагонмаш» обнаружили 160 тысяч нарушений.

Всего к заводу предъявлено 28 исков, 22 из них суд объединил. Общая сумма требований составляет около 8,3 миллиарда рублей. Слушания назначены на январь. В свою очередь «Метровагонмаш» заявил, что срок исковой давности истек, а размер заявленной неустойки не равнозначен нарушениям, поскольку их вид не влияет на работоспособность. Также подрядчик настаивает на том, что оперативно устранить дефекты невозможно: по регламенту на обслуживание вагонов предусматривается более восьми часов, но на практике из-за плотного графика оборота составов времени на это не остается. В метрополитене заявили, что ограничений по времени на обслуживание у завода нет — ежедневно он поставляет по 53 состава, оставляя в запасе еще 30 поездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии еще 30 станций метро в ближайшие пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости