17:16, 18 ноября 2025Экономика

Москвичи собрались массово променять аренду на ипотеку

Около 80 % москвичей предпочли бы отказаться от аренды жилья в пользу ипотеки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители Москвы собрались массово променять аренду жилья на покупку жилья в ипотеку — об этом заявили около 80 процентов опрошенных. Такие данные приводят в пресс-службе ГК «Садовое кольцо», пишет РИАМО.

Задуматься о покупке квартир в кредит жителей столицы заставило повышение цен на съемное жилье — с ним в течение 2025 года столкнулись большинство квартиросъемщиков. Так, для 71 процента респондентов аренда подорожала на 10-15 процентов, а для остальных — на 15-20 процентов.

В итоге при выборе из двух зол жители Москвы все чаще решают пожертвовать комфортным съемным жильем ради своего. «Так, 80 процентов участников опроса заявили, что предпочли бы квартиру в ипотеку, "пусть небольшую по площади и дальше от центра, но свою"», — рассказали аналитики.

Принципиально продолжать снимать жилье, но соответствующее всем критериям комфорта, готовы лишь 19,2 процента опрошенных.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2026 году объемы выдачи ипотеки вернутся к значениям 2024-го. Рынок должен вырасти на фоне снижения ключевой ставки Центробанка до 13-15 процентов, уточнили специалисты.

