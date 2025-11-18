Названы самые популярные для покупки жилья районы Москвы

«Метриум»: Чаще всего жилье в Москве покупают в Западном административном округе

Чаще всего жилье в Москве покупают в районах Западного (ЗАО) и Южного административного округа (ЮАО). Это выяснили в компании «Метриум», результаты исследования публикуют «Известия».

По данным фирмы, с начала 2025 года в ЗАО было заключено 9,3 тысячи договоров долевого участия, что составляет 19 процентов от общего объема сделок на первичном рынке Москвы. При этом в прошлом году в районе выкупили на 23 процента меньше квартир в новостройках. В ЮАО число сделок по ДДУ достигло 8,6 тысячи, что на 8 процентов больше, чем в 2024-м. Тройку лидеров замыкает север Москвы (САО) — там заключили 6,6 тысячи ДДУ, однако в сравнении с прошлым годом показатель сократился на 8 процентов, отметили аналитики.

Такую популярность Западному округу обеспечили в основном новостройки массового сегмента — на них пришлось больше половины заключенных договоров. В среднем такой лот в районе стоит 14,3 миллиона рублей, а средняя площадь составляет почти 41 квадратный метр. Объекты в бизнес-классе приобрели 40 процентов покупателей. Кроме того, как добавляют в компании, в последние годы ЗАО развивается как одно из главных направлений в премиальном сегменте — спрос растет благодаря ключевой транспортной артерии, Кутузовскому проспекту, а также обширным паркам и нетронутым природным зонам. Это дает покупателям с большими бюджетами возможность удалиться от центра города и жить в окружении природы, не потеряв при этом высокую мобильность.

Причину востребованности Южного округа аналитики видят в программе комплексного развития его территории. За последнее время в районе запустили южный участок скоростного диаметра, обновили Варшавское шоссе, построили Кожуховский мост, который связывает Южнопортовый район с Нагатинской поймой. Также в ЮАО уже запланировано строительство Бирюлевской линии метро и активно занимаются отстраиванием бывших промышленных зон. На юге Москвы немало озелененных территорий, есть парки «Царицыно» и «Коломенское» и крупнейший крытый парк развлечений в Европе «Остров мечты».

