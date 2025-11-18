Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 18 ноября 2025Бывший СССР

На Украине назвали службу в ТЦК самым прибыльным бизнесом

ТАСС: На Украине считают службу в ТЦК самым прибыльным бизнесом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На Украине общество считает службу в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) самым прибыльным бизнесом в стране. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На различных стримах и шоу в соцсетях всерьез обсуждается, что ТЦК является самым прибыльным бизнесом на Украине. По мнению блогеров, существует очень много различных прибыльных схем по заработку на отлове пушечного мяса», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что под бизнесом понимается не только получение взяток за освобождение от мобилизации, но и затраты на зарплату, амуницию.

Ранее военнопленный Павел Котляров сообщил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд арестовал причастного к делу Миндича кума Зеленского

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России

    Трамп назвал Эпштейна извращенцем

    Раскрыто число сбитых за день над регионами России украинских беспилотников

    На Украине предрекли встречу Ермака с Залужным

    Детектив НАБУ раскрыл подробности о стоящих за Миндичем бенефициарах

    Путин обсудил с премьером Монголии двусторонние отношения и расширение сотрудничества

    В ДНР ввели графики отключения электроэнергии из-за атак ВСУ

    ВСУ атаковали российский регион американскими ракетами ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости