На Украине назвали службу в ТЦК самым прибыльным бизнесом

ТАСС: На Украине считают службу в ТЦК самым прибыльным бизнесом

На Украине общество считает службу в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) самым прибыльным бизнесом в стране. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На различных стримах и шоу в соцсетях всерьез обсуждается, что ТЦК является самым прибыльным бизнесом на Украине. По мнению блогеров, существует очень много различных прибыльных схем по заработку на отлове пушечного мяса», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что под бизнесом понимается не только получение взяток за освобождение от мобилизации, но и затраты на зарплату, амуницию.

Ранее военнопленный Павел Котляров сообщил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.