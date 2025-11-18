Мир
19:12, 18 ноября 2025Мир

На Западе раскрыли смысл лжи ЕС о России

Политик Мема: ЕС распространяет ложь о России ради оправдания перевооружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейский союз (ЕС) распространяет ложь о России ради оправдания своей политики перевооружения. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Истории, наполовину правдивые, наполовину лживые, очень хорошо служат режиму [главы Еврокомиссии] Урсулы фон Дер Ляйен для оправдания перевооружения Европы. На данный момент мы не должны верить ни единому слову из того, что говорят или делают лидеры ЕС», — отметил Мема.

Таким образом политик прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Россию в диверсии на польской железной дороге, которую, как оказалось, организовали граждане Украины. По словам Мемы, можно было бы «составить длинный список инцидентов под чужим флагом», в которых Европа продолжает обвинять Россию. Он подчеркнул, что Россия стремится к диалогу с ЕС, в то время как Украина заинтересована в вовлечении объединения в конфликт.

Ранее Туск сообщил, что взрыв на железной дороге, ведущей на Украину, совершили украинцы. «Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге.

