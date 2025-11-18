Культура
Народный артист России обвенчался с помощницей настоятеля храма

Звезда балета Андрис Лиепа обвенчался с возлюбленной, работавшей в храме
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Народный артист России, прославленный театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа тайно обвенчался с избранницей, ее зовут Алла. Об этом сообщает Starhit.

По данным источника, балетмейстер встретил возлюбленную в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Там Алла долгое время работала помощницей настоятеля по социальному служению. Отмечается, что женщина уже покинула должность и взяла фамилию супруга.

Для 63-летнего Андриса это четвертый брак. С третьей женой, балериной Екатериной Катковской, Лиепа прожил почти 20 лет. В 2012 году женщина подала на развод. После этого артист не распространялся о своей личной жизни.

Ранее Андрис Лиепа заявил, что считает русскую балетную школу лучшей в мире. По словам легендарного артиста, дело в ее многовековой истории.

