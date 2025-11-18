Названо время запуска беспилотной «Ласточки» в Москве

Минтранс РФ. Полностью беспилотную «Ласточку» в Москве запустят в 2026 году

Полностью беспилотную «Ласточку» в Москве запустят в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе России.

Новые поезда на дистанционном управлении будут курсировать на Московском центральном кольце (МЦК). Контроль за движением будет вестись полностью дистанционно.

К настоящему времени частично беспилотная «Ласточка» проехала свыше 100 тысяч километров более чем за год. У этого поезда машинист находится в кабине и готов взять управление на себя при необходимости.

Ранее в Москве начал регулярное движение с пассажирами первый в России полностью беспилотный трамвай.

Что касается строительства московского метро, мэр столицы России Сергей Собянин ранее пообещал, что в 2028 году его протяженность удвоится.