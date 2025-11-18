Силовые структуры
12:23, 18 ноября 2025Силовые структуры

Ненависть к русским сослуживцам привела военного на скамью подсудимых

В Томске суд приговорил военного за националистские нападки на сослуживцев
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Томский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима военного Амырака С. за националистские нападки на русских сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, на плацу воинской части осужденный ударил сослуживца в область под коленом, сбив того с ног, а затем, угрожая заточкой, публично оскорбил его как человека русской национальности.

Позже на территории спортивного городка он бросал камни в группу военнослужащих, а в ответ на замечание одного из них ударил его кулаком в живот и снова позволил себе оскорбительные высказывания националистического характера. Суд также установил, что мужчина неоднократно публично унижал сослуживцев из-за их русской национальности.

Ранее в Москве суд арестовал уроженца Дагестана, работавшего в частной охранной организации «Спец-групп».

