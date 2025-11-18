Российского охранника отправили в СИЗО за участие в террористической организации

В Москве отправили в СИЗО соучастника террористов из Дагестана

В Москве суд арестовал уроженца Дагестана, работавшего в частной охранной организации «Спец-групп». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Хакиме Шихсефиеве (внесен в перечень террористов РФ), обвиняемом в участии в деятельности террористической организации. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Обвиняемый свою вину признал и просил не избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы. По его словам, он не был намерен скрываться от следствия и суда.

