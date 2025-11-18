Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 18 ноября 2025Силовые структуры

Российского охранника отправили в СИЗО за участие в террористической организации

В Москве отправили в СИЗО соучастника террористов из Дагестана
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве суд арестовал уроженца Дагестана, работавшего в частной охранной организации «Спец-групп». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Хакиме Шихсефиеве (внесен в перечень террористов РФ), обвиняемом в участии в деятельности террористической организации. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Обвиняемый свою вину признал и просил не избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы. По его словам, он не был намерен скрываться от следствия и суда.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы бывшую чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук (признана в России иноагентом и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости