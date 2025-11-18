Новость о грозящем Галкину в Израиле тюремном сроке опровергли

Власти Израиля опровергли, что Галкина проверяют после инцидента с флагами

Власти Израиля опровергли новости о том, что юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) проверят на осквернение государственных символов страны после того, как артист накрыл израильский флаг украинским на концерте. Об этом сообщает RT в Telegram.

В министерстве национальной безопасности Израиля заявили изданию, что впервые слышат о том, что в отношении Галкина должна пройти проверка, из-за которой ему может грозить тюремный срок. В израильской полиции добавили, что им неизвестно о том, чтобы кто-то жаловался на российского юмориста.

При этом в министерстве подчеркнули, что в случае, если все же кто-то захочет пожаловаться на случившееся, необходимо будет обратиться в любое отделение полиции.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что власти Израиля проверят Галкина по подозрению в том, что он осквернил государственный символ. По данным издания, в начале ноября во время концерта в городе Петах-Тиква юморист накрыл украинским флагом, который ему передали из зала, флаг Израиля. Уточнялось, что общественников возмутило это действие артиста, из-за чего они обратились с жалобой в министерство иностранных дел и министерство нацбезопасности страны. Также утверждалось, что Галкину могло грозить до трех лет тюрьмы.