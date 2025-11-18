Обманутая жена отсудила 140 миллионов рублей за измену мужа

В США популярная блогерша выплатит 1,75 миллиона долларов за разрушение брака

В американском штате Северная Каролина суд присяжных обязал популярную блогершу Бреней Кеннард выплатить 1,75 миллиона долларов (140 миллионов рублей) бывшей жене своего мужа. Об этом сообщает издание People.

Деньги удалось отсудить Акире Монтегю — бывшей супруге Тимоти Монтегю, позднее женившегося на Кеннард. В 2024 году она обвинила блогершу в умышленном разрушении брака и преступном сношении с ее бывшем мужем. И то, и другое запрещено лишь в нескольких штатах, однако Северная Каролина входит в их число.

В иске утверждалось, что Кеннард начала снимать ролики с мужем Акиры Монтегю еще до того, как он развелся. Обманутая жена не знала ни об этом, ни о том, что в постах появляются кадры с ее детьми.

Присяжные встали на сторону Акиры Монтегю. Судья постановил, что за разрушение брака блогерша должна выплатить истице 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Преступное сношение он оценил в 250 тысяч долларов (20 миллионов рублей). Это вдвое меньше, чем требовала Монтегю.

Ранее сообщалось, что жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму. После того как развода не последовало, обманутая женщина подала в суд на возлюбленного и его жену.