00:56, 18 ноября 2025Культура

Одни из самых известных близнецов шоу-бизнеса умерли в один день

DPA: Выступавшие более 60 лет близнецы Кесслер скончались в один день
Екатерина Щербакова
Фото: IMAGO/Barbara Insinger / Global Look Press

Известные немецкие танцовщицы, певицы и актрисы близняшки Эллен и Алиса Кесслер скончались в один день в возрасте 89 лет в Грюнвальде, сообщает информационное агентство DPA.

В доме близняшек, по информации агентства, проводилась полицейская операция, но никаких подробностей о смерти Кесслер предоставлено не было. Заявили лишь то, что признаков преступления не обнаружено.

Сестры начали танцевать под руководством своего отца, а позже присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере. Далее дорожка привела их к большой популярности. Кесслеры выступали на сцене более 60 лет, в том числе вместе с Фрэнком Синатрой, Гарри Белафонте и Фредом Астером. Даже в 80 лет они все еще играли в мюзикле Удо Юргенса «Я никогда не был в Нью-Йорке».

Особенно были известны близняшки в Соединенных штатах Америки, Италии и Франции.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Анатомия страсти» Элизабет Франц ушла из жизни в возрасте 84 лет.

