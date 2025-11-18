За сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: За сутки в Подмосковье выпало 25 мм дождевой воды

Понедельник, 17 ноября, выдался для столичного региона особо дождливым — за день выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, на базовой московской станции ВДНХ было зафиксировано 12 миллиметров дождевой воды, что соответствует 23 процентам ноябрьской нормы осадков. Еще больше осадков выпало в Подмосковье. Лидером прошедшего дня стал Красногорск. Там за сутки выпало 25 миллиметров осадков — это практически половина месячной нормы осадков, отметил Тишковец. Также обильные дожди прошли в деревне Луговой (15 миллиметров осадков), поселке Шаховская (17 миллиметров), городе Электросталь (18 миллиметров) и поселке Толстопальцево (19 миллиметров).

Аналогичных дождей в городе в ближайшее время не предвидится: вся неделя, по прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, обойдется практически без осадков — не грядет ни снегопадов, ни проливных дождей. Среда, 19 ноября, начнется для москвичей с гололедицы, но это единственное, что омрачит погодную обстановку в столичном регионе.