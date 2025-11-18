Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 18 ноября 2025Экономика

За сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: За сутки в Подмосковье выпало 25 мм дождевой воды
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Понедельник, 17 ноября, выдался для столичного региона особо дождливым — за день выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, на базовой московской станции ВДНХ было зафиксировано 12 миллиметров дождевой воды, что соответствует 23 процентам ноябрьской нормы осадков. Еще больше осадков выпало в Подмосковье. Лидером прошедшего дня стал Красногорск. Там за сутки выпало 25 миллиметров осадков — это практически половина месячной нормы осадков, отметил Тишковец. Также обильные дожди прошли в деревне Луговой (15 миллиметров осадков), поселке Шаховская (17 миллиметров), городе Электросталь (18 миллиметров) и поселке Толстопальцево (19 миллиметров).

Аналогичных дождей в городе в ближайшее время не предвидится: вся неделя, по прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, обойдется практически без осадков — не грядет ни снегопадов, ни проливных дождей. Среда, 19 ноября, начнется для москвичей с гололедицы, но это единственное, что омрачит погодную обстановку в столичном регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    В России нашли уникальные алмазы

    Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости