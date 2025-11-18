Экономика
13:44, 18 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о гололеде

Синоптик Позднякова: В ночь на 19 ноября в Москве и области возможна гололедица
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

В Москве и области возможно образование гололеда. Об этом в беседе с изданием RT предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Гололедица ожидается в ночь на среду, 19 ноября, и ее синоптик называет единственным неприятным моментом на этой неделе. Снегопадов в ближайшие дни в столичном регионе не предвидится, убеждена Позднякова. «Снежных перспектив на ближайшие дни у нас нет», — отметила она. Позднякова допускает, что поздним вечером в Москве выпадет немного снега, но он будет мокрым. Снежный покров от таких осадков не образуется, заверила метеоролог. Вся неделя, по ее словам, обойдется практически без осадков — не грядет ни снегопадов, ни проливных дождей.

Во второй половине недели столицу накроет пришедший с юга антициклон, который принесет комфортную погоду. В ночные часы, по прогнозам Поздняковой, в Москве будет слегка подмораживать, а в течение дня температура будет слабоположительной.

18 ноября синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы о сильном ветре. Местами его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

