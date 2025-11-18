Россия
Отсутствие следов пропавшей в тайге семьи Усольцевых объяснили

Турист Тайганавт: Следы Усольцевых в тайге могли стереть дожди и снег
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Следы супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, пропавших в тайге Красноярского края в конце сентября, могли стереть дожди и снег. Так их отсутствие объяснил опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт в беседе с aif.ru.

По его словам, потеряться в районе, где пропали Усольцевы, легко, а осуществлять там поиски в межсезонье — сложно. «И то, что не нашли никаких следов пропавших, еще не говорит о том, что их не было. Учитывая погодные условия — дожди и снег — думаю, они могли быть просто стерты», — считает турист.

Тайганавт также подчеркнул, что поиски начались только спустя два дня после пропажи семьи, что привело к потере времени. «Самый горячий и важный период — первые сутки после невыхода группы на связь, когда реально найти пропавших людей при меньших масштабах поиска», — объяснил он.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов выразил уверенность, что пропавшая семья жива. По его словам, Сергей Усольцев является опытным таежником и туристом, который не мог не оставить следов.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружено.

