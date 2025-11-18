США допустили продажу Украине оборудования для обслуживания Patriot

Госдеп одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму до 105 миллионов долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), пишет РИА Новости.

Отмечается, что уведомление об этом направлено в Конгресс. Киев запросил услуги и материалы для поддержания работоспособности систем, включая усовершенствование пусковых установок M901 до стандарта M903.

Кроме того, Украина просит поставить комплектующие, средства наземного обеспечения, запасные части, аксессуары. США также могут оказать логистическую поддержку.

Ранее сообщалось, что США не смогут оперативно восстановить запасы ракет Patriot, переданных Киеву.