Пенсионерка из Перми начала вести газету подъезда с помощью нейросетей

Пенсионерка из Перми с внуками начала вести газету подъезда благодаря нейросетям
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка из Перми вместе с внуками начала вести газету подъезда благодаря нейросетям. Об этом сообщает портал 59.RU.

В подъезде дома на улице Петропавловской местные жители увидели газету «ИИзвестия подъезда». По словам соседей, авторами газеты стали пожилая жительница дома и ее внуки.

Известно, что в каждый выпуск газеты читателям предлагается несколько статей, создающихся с помощью искусственного интеллекта. Например, в последней газете появился материал с рецептами из тыквы и секретами для приготовления хрустящих маринованных огурцов.

В августе россиянка отдохнула на Алтае по маршруту, построенному нейросетями, и поделилась впечатлениями.

