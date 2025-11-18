Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 18 ноября 2025Мир

Польша пожаловалась на критику НАТО

Косиняк-Камыш: НАТО критикует Польшу за быстрые и многословные высказывания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Martyna Necko / Agencja Wyborcza / Reuters

НАТО часто критикует Польшу за излишнюю информационную прозрачность, быстрые и многословные высказывания. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Radio Zet.

Глава Минобороны отметил, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не спешил обвинять Россию в якобы нарушении воздушного пространства своей страны. Польша, по его словам, сообщила о предполагаемой диверсии в течение нескольких часов, а не месяцев, так как отличается особой «информационной прозрачностью».

«Нас даже иногда ругают в НАТО за то, что мы говорим слишком быстро и много», — заявил Косиняк-Камыш, добавив, что НАТО просит присылать информацию для анализа вместо немедленного обнародования.

Ранее Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин, не приведя при этом никаких доказательств. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент диверсией и беспрецедентным актом саботажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости