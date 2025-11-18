Бывший СССР
Появилось видео пожара в здании украинской редакции в Днепропетровске

Пожар в здании редакции «Суспільне Дніпро» после обстрелов ВС РФ сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Суспільне Дніпро» / Telegram

Пожар в здании редакции «Суспільне Дніпро» и «Украинского радио Днепра», который, по сообщениям украинских СМИ, произошел после массированного обстрела Днепропетровска (украинское название — Днепр) со стороны ВС России, сняли на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Суспільне Дніпро».

На кадрах видно, что у здания обвалилась крыша. По данным украинского СМИ, сотрудников редакции в момент происшествия в помещении не было.

«Произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша», — уточняется в публикации.

Ранее украинская разведка сообщила о новых российских бомбах с новыми универсальными модулями планирования и коррекции.Они способны преодолевать расстояние до 200 километров и уже применялись по целям в Днепропетровске.

