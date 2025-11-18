Бывший СССР
Премьер Грузии ответил на вопрос о передаче Саакашвили Киеву

Кобахидзе: Передача Саакашвили Киеву исключена
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Передача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Киеву исключена. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он подчеркнул, что Тбилиси не может воспринимать предложения Киева по передаче Саакашвили всерьез, когда их озвучивают такие люди.

«[Советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк в интервью заявил, что никто не хочет, чтобы Грузия была втянута в войну. В то же время именно он раньше требовал открытия второго фронта в Грузии. Здесь все как на ладони, с какой "честностью" мы имеем дело. Когда такие люди говорят нам о передаче Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать их сообщения всерьез», — сказал он.

До этого Подоляк заявил, что украинские власти работают над возвращением Михаила Саакашвили. Он также обратился к руководству Грузии с призывом позволить вывезти Саакашвили на Украину или в другую страну для лечения.

Ранее Саакашвили сам обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных. В частности, экс-глава государства напомнил, что возглавлял Одесскую областную государственную администрацию (ОГА).

