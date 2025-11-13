Бывший СССР
Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой

Саакашвили попросил Зеленского внести его в список гражданских пленных
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«(...) включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета Реформ (...) в список гражданских пленных», — обратился он к Зеленскому.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После поражения его партии он покинул страну. Новые власти возбудили в его отношении несколько уголовных дел и лишили гражданства.

Политик получил паспорт Украины и возглавлял администрацию Одессы. Позднее его лишили и гражданства Украины, но Зеленский в 2019 году, придя к власти, вернул ему паспорт.

В июле президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил помиловать политиков в обмен на участие в выборах. Однако, по его словам, оно не затронет экс-президента страны Михаила Саакашвили из-за его гражданства Украины.

