Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

Путин: Объемы торговли России со странами ШОС достигли $409 млрд в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы торговли России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), являющимися для Москвы главными партнерами наряду с государствами БРИКС, достигли отметки в 409 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Ключевым партнером для России в объединении остается Китай, отметил глава государства. На долю этой азиатской страны приходится «львиная» часть всей торговли РФ с ШОС. Объемы кооперации с другими членами организации также растут, но пока заметно не дотягивают до размера транзакций с КНР. «Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китаем», — резюмировал Путин.

Вместе с объемами торговли растет и доля национальных валют в структуре двусторонних отношений России со странами ШОС, добавил он. К настоящему времени показатель превысил отметку в 97 процентов. Роль же ведущих мировых валют — евро и доллара — стабильно снижается на фоне санкционного давления западных стран.

В то же время ужесточение контроля за трансграничными операциями со стороны США создает трудности для наращивания торговли России с Китаем. На фоне риска попасть под вторичные рестрикции банки азиатской страны стали с меньшей охотой обслуживать операции с участием российских контрагентов. Поиск же посредников и альтернативных путей доставки в итоге приводит к удорожанию логистики и увеличению конечной стоимости товаров. На этом фоне темпы роста двусторонней торговли с большой долей вероятности начнут замедляться в обозримом будущем, заявлял замглавы Минпромторга Алексей Груздев.