Путин назвал долю нацвалют в торговле России с ключевыми партнерами

Путин: Доля нацвалют в торговле России со странами ШОС превысила 97 процентов

Доля национальных валют, включая рубль, в торговле России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), члены которой являются для Москвы ключевыми партнерами, к настоящему времени превысила 97 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Доля нацвалют, отметил глава государства, в коммерческих операциях России со странами ШОС стабильно растет последние несколько лет. Стороны проводят совместную работу с целью сохранения подобной динамики. «В коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют», — констатировал Путин.

Роль евро и доллара в качестве основных расчетных единиц за оплату российского импорта и экспорта стала снижаться после начала боевых действий на Украине. После введения масштабных западных санкций власти РФ начали делать упор на активное использование нацвалют в торговле с ключевыми партнерами. Ближе к концу 2024 года, утверждал Путин, доля альтернативных валют во внешней торговле России составила 95 процентов.

В торговле с Китаем доля нацвалют, отмечал посол РФ в КНР Игорь Моргулов, к тому времени достигла аналогичной отметки. Ведущая же роль евро и доллара в структуре двусторонних коммерческих операций, пояснил дипломат, стала снижаться из-за усиления санкционного контроля со стороны властей западных государств.