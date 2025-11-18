Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 18 ноября 2025Экономика

Путин назвал долю нацвалют в торговле России с ключевыми партнерами

Путин: Доля нацвалют в торговле России со странами ШОС превысила 97 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Доля национальных валют, включая рубль, в торговле России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), члены которой являются для Москвы ключевыми партнерами, к настоящему времени превысила 97 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Доля нацвалют, отметил глава государства, в коммерческих операциях России со странами ШОС стабильно растет последние несколько лет. Стороны проводят совместную работу с целью сохранения подобной динамики. «В коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют», — констатировал Путин.

Роль евро и доллара в качестве основных расчетных единиц за оплату российского импорта и экспорта стала снижаться после начала боевых действий на Украине. После введения масштабных западных санкций власти РФ начали делать упор на активное использование нацвалют в торговле с ключевыми партнерами. Ближе к концу 2024 года, утверждал Путин, доля альтернативных валют во внешней торговле России составила 95 процентов.

В торговле с Китаем доля нацвалют, отмечал посол РФ в КНР Игорь Моргулов, к тому времени достигла аналогичной отметки. Ведущая же роль евро и доллара в структуре двусторонних коммерческих операций, пояснил дипломат, стала снижаться из-за усиления санкционного контроля со стороны властей западных государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости