Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Юрист Южалин: Июль станет самым выгодным для отпуска месяцем в 2026 году

В следующем 2026 году самым выгодным месяцем для отдыха в отпуске окажется июль. Менее выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, о чем журналистам РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

Как пояснил эксперт, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, находящимся на окладе. Все дело в том, что наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

При этом, Южалин отметил, что отпуск оплачивается согласно среднему заработку работника. Именно по этой причине для того, чтобы определить «выгодность» предстоящего отпуска, необходимо сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой.

Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, то отпуск будет невыгодным. По словам специалиста, месяцы с примерно одинаковыми значениями будут средними по выгодности, и в целом по этому показателю особой разницы и потерь в деньгах не будет.

Ранее россияне признались в чувстве счастья во время отпуска. Значительное улучшение морального состояния испытывают 73 процента опрошенных.