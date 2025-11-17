Путешествия
15:33, 17 ноября 2025Путешествия

Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

73 процента российских туристов признались в чувстве счастья во время отпуска
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

73 процента российских туристов признались, что чувствуют себя счастливее во время отпуска, нежели в повседневной жизни. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство опрошенных отмечают, что их образ жизни в путешествиях заметно отличается от привычного. К примеру, 72 процента респондентов заявили, что на отдыхе повышается их ежедневная активность и они больше ходят пешком. 38 процентов россиян организуют себе в поездках культурный досуг, а 34 процента стараются питаться разнообразнее, чем дома. Еще 22 процента опрошенных заметили, что в отпуске лучше высыпаются и выглядят свежее.

«Результаты опроса также показали, что россиянам проще заводить знакомства и общаться с новыми людьми, пребывая на отдыхе — в этом признался почти каждый пятый респондент. При этом лишь 6 процентов туристов уделяют больше времени чтению, находясь в путешествии, 4 процента активнее занимаются спортом, а всего 2 процента чаще проводят время в интернете, чем обычно», — указано в исследовании.

Ранее стали известны любимые направления знаков зодиака для романтических поездок. Чемпионами по отдыху с возлюбленными назвали обладателей трех знаков.

