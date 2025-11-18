Бывший СССР
Раскрыта стратегия наступления ВС России на Красный Лиман

Армия России начала наступление на Красный Лиман широким фронтом
Вооруженные силы (ВС) России начали наступление на Красный Лиман широким фронтом. Об этом сообщает Deep State (DS) в Telegram-канале.

Уточняется, что российские войска продолжают давление на Красный Лиман по всей серой зоне. Пока Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось предотвратить быструю инфильтрацию в Лиман, однако их постоянное давление и количественное превосходство могут в любой момент изменить ситуацию, отмечает DS.

Кроме того, армия России сместила внимание на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Диброво и Старого Каравана. Зафиксировано несколько групп в районе этих населенных пунктов — в частности, у Диброво.

6 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продавили оборону украинских сил восточнее Красного Лимана, возле Дробышево и Ставков. По его словам, российские военнослужащие смогли занять три позиции ВСУ и уничтожить два укрепрайона.

