Раскрыто число возбужденных за 2025 год дел о преступлениях на нацпроектах

В 2025 год следователи возбудили 718 дел о преступлениях на нацпроектах

Следователи за 2025 год возбудили 718 уголовных дел по фактам в сфере реализации национальных проектов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Это на треть больше, чем за 2024 год, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин во время совещания по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Он уточнил, что среди преступлений были хищения бюджетных средств и иные злоупотребления.

Ранее также Бастрыкин сообщил, что СК предъявил заочное обвинение 75 представителям высшего руководства Украины.