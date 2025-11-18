Силовые структуры
17:58, 18 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто число возбужденных за 2025 год дел о преступлениях на нацпроектах

В 2025 год следователи возбудили 718 дел о преступлениях на нацпроектах
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи за 2025 год возбудили 718 уголовных дел по фактам в сфере реализации национальных проектов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Это на треть больше, чем за 2024 год, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин во время совещания по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Он уточнил, что среди преступлений были хищения бюджетных средств и иные злоупотребления.

Ранее также Бастрыкин сообщил, что СК предъявил заочное обвинение 75 представителям высшего руководства Украины.

    Все новости