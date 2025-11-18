Бывший СССР
05:01, 18 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты подробности об отступлении ВСУ в Запорожской области

Военный аналитик Полетаев: ВСУ отступают с востока Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Обвала обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Запорожской области пока нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, украинские сообщения, что российские войска уже вышли на оперативный простор на этом направлении, пока являются не более чем «военной истерикой». При этом ВСУ, как уверяет эксперт, сейчас действительно отступают с рубежей восточнее реки Гайчур.

«Скорее всего они просто покинули большинство населенных пунктов на восточном берегу и теперь пытаются закрепиться западнее. Видимо, так происходит из-за нехватки людей. Это редкое для ВСУ, но вполне осознанное тактическое отступление», — сказал Полетаев.

При этом аналитик признал: если российские войска сумеют «с колес» форсировать эту реку, кризис для обороняющей этот район группировки действительно рискует перерасти из тактического в оперативный — то есть в локальный обвал фронта.

Ранее стало известно, что армия России освободила еще один населенный пункт на юго-востоке Днепропетровской области. Речь идет о селе Гай, которое также расположено восточнее реки Гайчур.

