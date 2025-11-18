Раскрыты цены на аренду загородных домов в Новый год в Москве

Риелтор Перескокова: Снять дом на Новый год в Москве можно за 70 тысяч рублей

Цены на аренду загородной недвижимости в Москве в новогодний период традиционно вырастут, однако шанс снять коттедж останется даже 31 декабря. О стоимости россиянам рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, на цену влияет локация, транспортная доступность, тип дома и наличие удобств — бани, бассейна, парковки и мангальной зоны. Чаще всего арендаторы выбирают дома в коттеджных поселках с развитой инфраструктурой, где есть управляющая компания, организующая различные праздничные мероприятия.

Дома площадью 100-150 квадратов с бассейном стоят 70-80 тысяч рублей в сутки, более комфортные коттеджи — 120-150 тысяч рублей, а объекты премиум-класса — до 500 тысяч рублей. «Пакет на новогодние праздники с 28 декабря по 3 января может стоить от полумиллиона до полутора миллионов рублей. Самые дефицитные даты — с 31 декабря по 2 января, и в этот период цены могут достигать 100-200 тысяч рублей в сутки, а премиум — от 500 тысяч до миллиона рублей», — отметила риелтор.

Перескокова добавила, что гораздо дешевле аренда в ближайших областях. Стоимость аренды дома на все новогодние каникулы там обойдется в 250-300 тысяч рублей.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в России. Такой объект можно купить за 300 тысяч рублей.