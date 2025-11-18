Мир
13:19, 18 ноября 2025Мир

Россия и США обсудили проведение нового обмена заключенными

Дмитриев: Россия и США обсудили проведение еще одного обмена заключенными
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия и США обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Axios.

«Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды [американского президента Дональда] Трампа для обсуждения некоторых вопросов гуманитарного характера, таких как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона», — сказал Дмитриев.

Неназванный американский чиновник подтвердил факт обсуждения этого вопроса и сказал, что Вашингтон настроен благосклонно. По словам собеседника издания, переговоры прошли позитивно, но никаких конкретных соглашений достигнуто не было. «США будут приветствовать освобождение любого задержанного американца», — заявил он.

Россия надеется, что новый обмен заключенными с США продемонстрирует добрую волю и укрепит доверие между странами, отметил еще один источник.

Ни Дмитриев, ни американский чиновник не сообщили, какие именно заключенные с каждой стороны могут быть включены в новый обмен.

24 октября глава РФПИ Дмитриев посетил США и встретился с представителями американской администрации.

