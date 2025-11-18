Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:28, 18 ноября 2025Экономика

Россиян призвали не спешить закрывать кредиты

Доцент Гомонко: Досрочное закрытие кредита может привести к отказу в новом займе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Россиян призвали не спешить закрывать кредиты досрочно, поскольку в ряде случаев это может быть невыгодно. Об этом заявила в разговоре с агентством «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Во-первых, если у человека несколько кредитов, среди которых есть льготный, лучше направить средства на досрочное погашение более дорогих займов. Второй момент — досрочная выплата кредита невыгодня банку, так что гражданам могут отказать в новом займе в будущем.

Третья причина — если кредит был оформлен до повышения ставкм, выгоднее будет использовать свободные деньги, положив их на вклад, поскольку доход от него впоследствии превысит траты на обслуживание долга, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян освободили от выплаты НДС по некоторым вкладам. Предполагается, что новый закон положит конец неопределенности при налогообложении кредитов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Зеленского предупредили о последствиях коррупционного скандала

    Российский штурмовик трижды пережил атаку тяжелого БПЛА ВСУ

    Скорость интернета можно будет измерить на «Госуслугах»

    Две страны захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива

    Раскрыты подробности об отступлении ВСУ в Запорожской области

    Телеведущая отметила 55-летие в платье с экстремальным разрезом

    Мужчинам раскрыли неочевидный плюс регулярного секса

    Трамп назвал себя постоянным клиентом фастфуда

    Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в западной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости