Доцент Гомонко: Досрочное закрытие кредита может привести к отказу в новом займе

Россиян призвали не спешить закрывать кредиты досрочно, поскольку в ряде случаев это может быть невыгодно. Об этом заявила в разговоре с агентством «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Во-первых, если у человека несколько кредитов, среди которых есть льготный, лучше направить средства на досрочное погашение более дорогих займов. Второй момент — досрочная выплата кредита невыгодня банку, так что гражданам могут отказать в новом займе в будущем.

Третья причина — если кредит был оформлен до повышения ставкм, выгоднее будет использовать свободные деньги, положив их на вклад, поскольку доход от него впоследствии превысит траты на обслуживание долга, резюмировала эксперт.

